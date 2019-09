Come raccontato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il proprio sito ufficiale, Jerome Boateng sembrerebbe un po' più vicino alla Juventus. Il giornalista ripercorre le tappe di oggi, con un retroscena succulato: il Bayern avrebbe detto al giocatore di trovarsi una squadra, per lui avrebbero richiesto solo un indennizzo, praticamente nulla. E Jerome ha trovato nei bianconeri un'ottima sponda per continuare la propria carriera: dipende sì da Rugani, ma anche dal Bayern. Che con la Juve non ha in mente scambi, e che ora deve solo dare il via libera al giocatore. E poi a Paratici. Boateng atteso a Torino, sì: ma gratis. O quasi.