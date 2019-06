La Juventus continua a guardarsi intorno per trovare un profilo adatto per rinforzare la difesa. Dall’anno prossimo, i bianconeri dovranno fare a meno di Andrea Barzagli e stanno cercando un centrale difensivo esperto, capace di gestire una simile eredità. Uno dei nomi accostati alla Vecchia Signora è quello di Jerome Boateng: il tedesco campione del mondo nel 2014 potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate. Ai microfoni di Kicker, il fratello di Kevin-Prince ha dichiarato di volersi riscattare nella prossima stagione dopo un’annata decisamente complicata. Non è dato sapere esattamente dove. Dunque, la Juve resta alla finestra e valuta l’evoluzione di questa situazione.