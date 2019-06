Tra i grandi affari a basso prezzo per rinforzare la difesa della Juventus, probabilmente il più intrigante è quello che porta a Jerome Boateng del Bayern Monaco. Dopo che si è consumata la frattura tra il forte centrale e il club bavarese, infatti, il suo prezzo è crollato fino a quota 15 milioni di euro. Una cifra appetibile anche per i bianconeri, che, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sono pronti a dare battaglia all'Inter per assicurarsi Boateng, seguito anche dal Borussia Dortmund in Bundesliga.