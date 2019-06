Dalla Germania arriva lo scenario completo sul futuro di Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco accostato a più riprese anche alla Juventus sul mercato. Secondo quanto riportato da SportBild, infatti, Niko Kovac ha imposto il veto la scorsa estate sulla sua cessione al Paris Saint-Germain, rovinando di fatto i rapporti con il calciatore. Il rapporto, a oggi, sembra del tutto deteriorato e non è da escludere un suo passaggio ai rivali del Borussia Dortmund in estate. Il prezzo è di "appena" 15 milioni di euro: anche per i bianconeri, insomma, potrebbe essere un affare.