Kevin-Prince Boateng, oggi giocatore del Monza ma con un passato nella Fiorentina, nel corso di una lunga intervista concessa a Dazn ha parlato di un suo ex compagno che oggi veste la maglia bianconera, Federico Chiesa: "Lui ha tutto, è veloce, ha una vita tranquilla e si concentra sul lavoro. Fisicamente è forte e ha un gran tiro. Il passo che ha fatto andando alla Juventus lo aiuterà a crescere perché lì devi vincere sempre e ti alleni con tanti campioni. Se farà lo scatto mentale può diventare veramente forte. Un suo difetto? Lo stile, è inguardabile per come si veste".