L'attaccante del Monza Kevin Prince Boateng ha parlato anche di Federico Chiesa in un'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn. I due si conoscono bene per aver giocato insieme nella Fiorentina, dove il classe '97 è esploso e dal quale la Juve l'ha preso in estate investendo 60 milioni di euro. Queste le parole di Boateng: "Chiesa ha tutto per diventare un campione. Fa una vita regolare e lavora sempre molto in allenamento. In più, il trasferimento che ha fatto andando alla Juve è il passo decisivo per crescere, perché vuol dire allenarsi vicino ai campioni e vincere ogni partita".