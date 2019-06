In casa Juventus si lavora per trovare il nuovo pilastro della difesa al posto di Andrea Barzagli. Dalla Germania arrivano notizie interessanti: Jerome Boateng vuole riscattare la stagione deludente da poco conclusa con il Bayern Monaco, ma non ha fatto sapere se proseguirà il suo sodalizio con il club campione di Germania. Il difensore tedesco era già stato vicino alla cessione nella scorsa estate. È possibile che questa possa essere la sessione dell’addio. La Juve ha già messo gli occhi sul campione del mondo 2014. L’interesse potrebbe anche concretizzarsi con un’operazione low cost vantaggiosa. Sempre che i bavaresi non decidano di puntare forte ancora su di lui.