​Calciomercato Juve, Ranocchia per sbloccare Djalò

8 presenze per 415 minuti in campo. Non sta decollando l’esperienza di Filippoall’. Il talentuoso centrocampista centrale classe 2001, però, per il momento resta concentrato esclusivamente sul club toscano, nel tentativo di scalare gerarchie e aumentare il suo minutaggio. Normale, però, che all’apertura della sessione invernale di mercato diversi club di Serie A e di Serie B stiano alla finestra e osservino da vicino le mosse di Ranocchia.La cessione di Filippoé una delle ipotesi ventilate in queste ore che può permettere alladi sbloccare l'acquisto di Tiago Djalò e anticipare la concorrenza dell'Inter

In questi giorni c’è stata un’accelerata nelle discussioni tra Juventus e Palermo per Ranocchia. Ma, al momento, la trattativa non è vicina alla chiusura, a parlare sono solo i due club. I rosanero seguono il centrocampista da lungo tempo, ma da parte sua Ranocchia preferirebbe restare in Serie A, è concentrato sul prossimo impegno con la maglia dell'Empoli contro il Milan, e, ad oggi, non sono previsti incontri che possano sbloccare la situazione nel breve periodo.