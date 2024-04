Secondo quanto riportato da Bloomberg, Steven, presidente dell'Inter, ha avviato trattative con le società di investimento Oaktree e Pimco per rifinanziare un prestito in scadenza il 20 maggio. Le fonti, che hanno richiesto l'anonimato, hanno rivelato che i colloqui tra Suning (holding proprietaria dell'Inter) e Oaktree per il rifinanziamento del prestito sono ancora in corso, con l'obiettivo di ottenere un tasso di interesse più elevato rispetto a quello originale e una scadenza più breve per la nuova struttura del prestito.Parallelamente, i proprietari del club nerazzurro stanno discutendo un possibile accordo con, con sede a Newport Beach, per rifinanziare. Anche in questo caso, le trattative sono ancora in corso e potrebbero non portare a un accordo definitivo. I portavoce dell'Inter, die dihanno rifiutato di commentare la situazione. Bloomberg ha tentato di contattare Suning Holdings per commenti, ma le chiamate sono rimaste senza risposta.