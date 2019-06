Arrivano novità importanti per il caso Kathryn Mayorga, che vede coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato dalla modella di stupro per quanto accaduto nell'estate del 2009, ai tempi del trasferimento dal Manchester United al Real Madrid. Secondo l'accusa, la donna sarebbe stata violentata dal calciatore in una stanza d'hotel a Las Vegas, dopo che i due si sono conosciuti precedentemente in discoteca. La vicenda è tornata in auge in seguito alle analisi del quotidiano Der Spiegel su alcuni documenti ottenuti tramite il sito Football Leaks. In particolare, è venuto alla luce un accordo stipulato nel 2009, con cui CR7 avrebbe pagato 375.000 dollari per ottenere il silenzio della donna sulla vicenda.



VICENDA CHIUSA - Le ultime notizie, arrivate da Bloomberg, sorridono a Ronaldo. Secondo quanto riportato dall'autorevole fonte, infatti, Mayorga avrebbe ritirato le accuse di stupro nei confronti del giocatore della Juventus. "Voluntary dismissal" è quanto si scrive come motivazione della scelta a sorpresa, senza che venga spiegato se sia stato raggiunto o meno un accordo tra le parti e se si tratti di un'iniziativa autonoma della presunta vittima. La polizia di Las Vegas, che aveva riaperto le indagini lo scorso settembre, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali a riguardo. In caso di conferma, il caso sarebbe a tutti gli effetti chiuso.