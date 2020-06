Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:



"Siamo primi in classifica": queste le parole, o meglio, la bordata di Maurizio Sarri nel post-partita di Bologna Juventus, quasi a voler zittire i tifosi dopo le critiche ricevute dopo la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli. La Juve si è imposta sulla squadra felsinea per 2-0 grazie alle reti di Ronaldo e Dybala. Il primo sembrerebbe essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo il rigore sbagliato contro il Milan e la prestazione sottotono nelle ultime gare, il secondo invece estrae dal cilindro una rete sensazionale che ipoteca il match.