La Juventus con il pareggio a reti bianche con il Milan centra la sua 19esima finale di Coppa. Una partita atipica, ricca di incognite, giocata in un clima surreale. Così come surreali sono stati i minuti brevi che hanno portato dal palo sul rigore di Ronaldo - diciamolo, uno rarità - all'intervento sconsiderato anche se non cattivo - credo alla buona fede del Croato - di Ante Rebic. Il resto della partita è stato, al contrario, qualcosa di già visto: possesso palla bianconero, Bentancur sempre più a suo agio negli schemi sarriani, poco importa se da mezzala o da vertice basso, De Ligt in crescita, Dybala in grande spolvero, qualche occasione sprecata e la sensazione che qualcosa sia fuori posto nello scacchiere tattico bianconero.

E Ronaldo? Domanda difficile.



