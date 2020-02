Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:non è un allenatore per tutte le stagioni, per tutte le situazioni, per tutti i giocatori. Il calcio non è materia da studiare, è un gioco fatto di geometrie costruite da giocatori mobili e intuitivi che abituandosi a giocare tra di loro si intendono e quindi si cercano e si trovano sul campo in maniera del tutto naturale. Niente può essere imposto alle loro capacità, doti e caratteristiche. Se un giocatore non sa trattare la palla non potrà mai triangolare con i compagni; perché gioco e triangoli si sviluppino in velocità è necessario che il passaggio della palla avvenga con la massima velocità e per far questo occorre che i giocatori sappiano trattare la palla non bene ma benissimo con la sensibilità dei loro piedi. In pratica devono i giocatori devono possedere tecnica.