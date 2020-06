Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:



Perché prima Erling Haaland e poi Timo Werner hanno detto no alla Serie A? Il blogger Marco Imbimbo ha provato a fare chiarezza sulle scelte dei due attaccanti e in particolare sui loro rifiuti a Juve e Inter.

Ecco il suo articolo:



CONTINUA A LEGGERE SU VIVOXLEI