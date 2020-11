Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger.Il blogger bianconero GUALTIERO attacca duramente Andrea Pirlo dopo il pareggio di ieri contro il Benevento. L'allenatore della Juve, infatti, continua a dividere tifosi e non solo: chi è dalla sua parte e chi no dopo questo inizio di stagione, voi siete d'accordo con lui? Tutte le ragioni che lo spingono a questa riflessione nel suo articolo