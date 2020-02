Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:Lo sanno anche i muri che Allegri tornerà ad allenare all'inizio della stagione 2020-21 non volendo prendere la guida di una squadra a campionato in corso. In quest'anno di pausa ha rilasciato pochissime dichiarazioni, si è rifugiato nella sua vita privata e di quella sono apparse più sue notizie che come allenatore di calcio. Perchè allora Adani lo tira in ballo in modo pesante arrivando nel corso della trasmissione di Bonan a sostenere che "Allegri dovrebbe parlare meno e allenare di più, quando parla dà il peggio di sé, invece quando allena è uno molto vincente.