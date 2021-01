VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. Per provare a guadagnare con i propri articoli basta registrarsi e iniziare a scrivere!



Il business del pallone è un'arte di difficile espressione ma di facile comprensione. Semplicemente ognuno interpreta il pallone a modo suo e ne comprende insignificativamente i risultati. Perchè? Perchè davanti ad ogni squadra che scende in campo, dietro c'è un progetto e ancora più dietro c'è strategia aziendale.

Niente di più sbagliato!



Apprendo da vari siti internet, che il Milan ha trovato l'accordo con l'attaccante croato classe '86 ex Juventus e svincolato Mario Mandzukic. Contratto da 1.8 milioni fino a fine stagione più l'opzione di prolungamento di un'anno.



Fatemelo dire, se Marione dovesse arrivare a Milano, sponda diavolo; ora ci si diverte davvero in Serie A.



