Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:In una recente intervista rilasciata al quotidiano "Repubblica",, nell'ambito della promozione del suo libro "Io, Giorgio", ha rilasciato – tra le altre – alcune dichiarazioni particolarmente critiche nei confronti di ex compagni di squadra, di club e in nazionale, nonché rispetto all'Inter. In merito a, il virgolettato è stato il seguente ". In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente,".Particolarmente duro il calciatore toscano anche nei confronti di, definito "": "Non volevo parlar male di nessuno, ma. Loro due sono quelli che mi hanno deluso veramente.però loro sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile".