Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:Nessuno lo vuole ma tutti lo schierano, è questa la breve ma intensa storia diin bianconero. Arrivato alla Juve nell'operazione Bonucci per circa 12 milioni di euro, De Sciglio era stato fortemente voluto dall'allenatore che per primo sulla panchina rossonera aveva creduto in lui, Massimiliano. Per lui in due anni e mezzo con la Juve 56 presenze con un gol all'attivo e primo in serie A contro il Crotone. Bottino abbastanza magro per chi a vent'anni esordiva in serie A con una squadra gloriosa come il Milan e che esordiva non ancora ventunenne con la maglia azzurra della Nazionale nell'amichevole di Ginevra contro il Brasile (2-2).