"Oggi Ronaldo è ancora cosi decisivo da poter mettere ai suoi piedi squadra allenatore e società? Ma sopratutto, oggi la Juve lotta per lo scudetto, oppure punta a far stabilire nuovi record alla ditta Ronaldo?". Con queste due domande il blogger juventino Gualtiero Lilliu chiude la sua riflessione sul momento della squadra bianconera di Andrea Pirlo e di CR7 in particolare. Voi cosa ne pensate?