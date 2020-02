Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:Secondo quanto riporta l’Enciclopedia Treccani il Sarrismo è: la concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva. E in queste prime due righe si trova già la spiegazione della filosofia di gioco che ha reso famoso l’attuale tecnico bianconero, e che probabilmente non vedremo mai più.Di sicuro non la vedremo applicata alla Juve. Dato che è stato lo stesso Sarri a dichiararlo nella conferenza dopo la vittoria sul Brescia. In cui ha specificato che se qualcuno pensa di vedere alla Juve lo stesso gioco che si è visto ad esempio al Napoli (dove in un certo senso è nato il Sarrismo) rimarrà deluso, perché non lo vedrà mai. E ha concluso spiegando che alla Juve i giocatori sono tutti fortissimi individualmente; ma hanno caratteristiche diverse da quelle dei “napoletani”.