Non è semplice – pur contando sul maggior tempo disponibile derivante dall'isolamento domiciliare – ripensare, in questo momento della nostra storia, al calcio ed appaiono francamente lontani anni luce i discorsi degli addetti ai lavori, relativi al se e quando riprendere il campionato e le coppe europee, in quanto dovremmo essere tutti in grado di valutare con un minimo di discernimento che, per il ritorno alla "normalità", occorreranno diversi mesi (forse un anno),