Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:La giornata calcistica appena passata è destinata a segnare un'altra pagina del grande libro della storia della Serie A e, in particolare, della maggiore rivalità del calcio italiano che, ormai, attraversa alcuni decenni.Mi riferisco alla rivalità più accesa e tipica del nostro campionato che vede fronteggiarsi i pro Juventus e gli anti Juventus. Se qualcuno di noi, uscendo dai confini nazionali per viaggio, si recasse in un’altro paese, Inghilterra, Spagna o Francia e provasse a raccontare questa rivalità credo che difficilmente verrebbe creduto o addirittura compreso;