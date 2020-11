Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger.Dopo lo strazio della partita di Benevento, cerchiamo di analizzare cosa non va in casa Juventus.Partiamo dall’origine. Doppia A esonera Sarri e si guarda in giro. Il suo preferito Zidane rifiuta. Guardiola costa un botto. Lotito non libera Inzaghi.Il Maestro accetta senza fiatare. Pochi giorni prima, lo stesso “tecnico” si era dichiarato entusiasta e onorato dal percorso di crescita. Una settimana alla guida della squadra B e viene promosso al piano superiore.