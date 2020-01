Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:Maurizio Sarri ha vinto l'Europa League lo scorso anno con il Chelsea, ma davvero basta prendere un tecnico che vince un trofeo per pensare in grande?La Juventus di Max Allegri non aveva un gioco ma era cinica, la Juventus di Sarri ha sprazzi di grande gioco associate a partite scialbe e molto confusionarie, con prestazioni davvero orribili. I tifosi che hanno cacciato Allegri, ora gridano al ritorno, altri aspettano l'ascesa dal cielo della manna del gioco che Sarri ha improntato in quel Napoli favoloso, che non vinse nulla, ma che giocava divinamente.