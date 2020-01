Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero Dino Pompili:In proposito basta andare a vedere la formazione schierata dall’inizio contro il Cagliari per rendersene conto; infatti sulla scorta di quanto si era visto fino ad ora, tutto lasciava presagire la presenza in campo del tridente CR7-Dybala-Higuain, e lo stesso assetto tattico posto in essere nelle tre precedenti partite. E non ultimo, in concomitanza delle assenze di Khedira e di Bentancur, anche l’impiego a centrocampo di Emre Can.