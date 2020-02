Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:Stiamo arrivando nel momento clou della stagione, sia per quanto riguarda campionato sia per le coppe europee, eppure lo sguardo dei dirigenti è già volto alla prossima stagione. O almeno così, giustamente, dovrebbe essere in società di calcio che hanno una progettualità, un percorso da seguire e idee chiare sul futuro.Solitamente la Juventus ha sempre fatto parte di queste società, famosa sia nel pre calciopoli che da Conte in poi, per essere una società "creatrice di squadre" che poi vanno messe a disposizione dell'allenatore di turno, e mai o quasi mai il contrario.