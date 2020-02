Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:



Rocco Comisso sembra appena uscito dal film Il Padrino nei panni di Peter Clemenza, quello di "A' pistola lasciala... Pigliami i cannoli", e suscita simpatia con quel suo slang di italoamericano del Bronx . Forse ieri ed oggi si è calato nel ruolo di Don Vito Corleone: "Nedved ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare", senza avere carisma, lui calabrese di Gioiosa Ionica. Ai tempi dell'acquisto della Viola, i fiorentini scettici lo chiamavano con ironia "il Commisso viaggiatore".

Le partite si vincono con i goals d'Immobile, Lukaku, Ronaldo, non facendo trita polemica a favore tifoseria sugli arbitraggi.