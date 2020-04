Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:Nomi accostati da tempo, new entry, ipotesi azzardate, mezze verità. La Juventus è alla ricerca di una punta e lo è dallo scorso anno quando c'erano trattative ad incastro che mettevano insieme vari giocatori e altrettanti club, in un giro di trasferimenti che poi si è risolto con un nulla di fatto.