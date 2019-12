Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero 5 maggio 2002:Forse molti avranno festeggiato al suo nome ufficializzato al Milan, cosa che forse anche molti italiani avranno fatto nella consapevolezza che fu uno dei migliori giocatori stranieri che hanno giocato in Italia lasciando un vuoto dopo il suo addio.Ma a me non ha fatto fare nessun balzo sulla sedia, anzi mi sono detto, stessa cosa per un calciatore dopo i 35 anni credo fortemente debba appendere gli scarpini al chiodo e lasciar spazio ai giovani, cosa che fecero quei 'vecchietti' nei loro confronti anni fa.