VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. Per provare a guadagnare con i propri articoli basta registrarsi e iniziare a scrivere!Andrea Pirlo ha trovato la strada giusta per la sua Juventus. Ne è convinto il blogger juventino Carlo Tasciotti, che ha analizzato nel dettaglio la prestazione di ieri dei bianconeri a Parma. Ha convinto il risultato (4-0 in trasferta), ma non solo. Siete d'accordo con le sue valutazioni sulla Juve?