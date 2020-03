Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:"La scorsa primavera avevo espresso su questo sito le mie perplessità sull'operato di Marotta all'Inter, avevo puntato il dito sulla gestione del caso Icardi, il giocatore più forte della rosa messo ai margini e pesantemente svalutato. I miei dubbi sull'operato di Marotta erano aumentati quando in seguito lo stesso trattamento era stato riservato a Perisic e Nainggolan. Ma come? Icardi, Perisic e Nainggolan, oggettivamente i migliori giocatori dell'inter, spediti come pacchi postali e tanti saluti? Risultato: spogliatoio ricompattato, copiose plusvalenze a bilancio, squadra in corsa per lo scudetto a Marzo. Ecco perchè io scrivo su questo forum mentre Marotta fa il direttore generale di una squadra di serie A. I miei timori riguardo al fatto che Marotta riuscisse a trasformare l'Inter in una società seria e vincente crescevano di giorno in giorno, poi ieri, finalmente, la delirante dichiarazione"campionato falsato!". Qualche momento di fastidio, poi a mente fredda un grande sollievo. Marotta ha completato la trasformazione, il nerazzurro gli è entrato sotto pelle".Di Dolomitico