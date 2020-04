Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:La pausa forzata causa coronavirus ferma i nostri orologi, svuota i calendari, schiaccia la nostra vita in un eterno presente. In una situazione come questa, in ambito sportivo la cronaca lascia spazio all’amarcord, alla rievocazione sulla base di anniversari (il cinquantenario dello scudetto del Cagliari, lo scandalo calcioscommesse del 1980, ecc.), e ai bilanci consuntivi sulla stagione che (non) stiamo vivendo. È chiaro che l’interruzione ci ha privato della parte più succosa dell’anno, quella dei verdetti, quella in cui, secondo i ripetuti adagi degli allenatori, si misura realmente il rendimento di una squadra. Vale tuttavia la pena di esprimere un giudizio, per quanto parziale, su quanto abbiamo visto finora della Juventus di Maurizio Sarri e su quello che potremo attenderci dai bianconeri alla ripresa, sempre che essa non si riveli, per cause di forza maggiore, il sogno irrealizzato di una notte di mezza estate.