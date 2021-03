VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.

Nonostante le rassicurazioni di ieri giunte per bocca di Pavel Nedved, la panchina di Andrea Pirlo è ancora considerata in bilico da molti appassionati di calcio, tifosi della Juve e non solo. Su VivoPerLei il blogger bianconero Massimo Perin si interroga sulle scelte fatte nell'ambiente bianconero dal presidente Andrea Agnelli per questa stagione. Voi la pensate come lui? Ecco il suo articolo e le motivazioni nel dettaglio: LEGGI TUTTO SU VXL