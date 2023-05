Quando si sta vivendo un brutto sogno, o per meglio definirlo un incubo, la prima mossa da fare è cercare di svegliarsi, o in autonomia o con l'aiuto di qualcuno esterno che ci dia una scossa o che ci tiri un pizzicotto per aprire gli occhi e tornare alla realtà, cessando quell'attimo di terrore che si sta vivendo.Questa è una tecnica insegnateci dai nostri genitori, dei nostri nonni che, quando eravamo piccoli, ci consigliavano di usare questi piccoli trucchetti per sfuggire alle nostre paure più profonde.Nonostante quest'anno abbia raggiunto la soglia dei trent'anni e non sia più un bambino, credo che anche Paul Pogba abbia provato più volte a farsi aiutare da qualcuno per svegliarsi da questo incubo che sta vivendo da quell’11 luglio 2022 in cui è tornato alla sua vecchia casa, la Juventus.VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.