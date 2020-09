3









Il curriculum è quello del campione, il rendimento negli anni anche, quello delle ultime due stagioni no. Legato alla Juve fino al 2021 Sami Khedira sta portando avanti un braccio di ferro costante con il club bianconero, nonostante le annate appena passate parlino chiaro: è stato presente rispettivamente 17 e 18 volte nelle ultime due stagioni, realizzando complessivamente gol nel numero di 2. Ed è stato fermo, per infortuni vari, 341 giorni. Eppure non si muove, eppure non rinuncia al suo ingaggio e non libera la Juve. "La scelta mercenaria di Khedira", scrive Tuttosport.



Nell'editoriale su Ts Damascelli spiega: "Va da sé che, viste le premesse, si potrebbe dedurre che il tedesco abbia compreso che la carriera sia compromessa e che il rapporto professionale con la Juventus sia da concludere. Ma così non è, perché Khedira Sami rifiuta qualunque transazione, patto, compromesso, offerta, liquidazione, indennizzo, lui è sicuro dei propri muscoli, ritiene di essere fisicamente pronto ad affrontare un campionato e le coppe come se nulla fosse, come se quel bollettino da ASL che lo riguarda sia una fake news, un complotto, una bugia dei giornalisti. E così la Juventus non può liberarsi di quei 13 milioni abbondanti, lordi, di salario al quale non corrispondono le prestazioni dell’atleta. È un caso emblematico di come il calcio sia nelle mani di chi non lo ama per la passione, per la sfida, per la competizione ma soprattutto per il denaro che è parte decisiva, sia chiaro, di un professionista ma ne smaschera anche la parte più mercantile e mercenaria. Khedira Sami approfitta del contratto come prima di lui seppero fare Mandzukic e lo stesso Dybala (nella trattativa con il Manchester United per Lukaku) o Higuain, il quale, alla fine, troverà la soluzione migliore, sempre in soldi. Trattasi di calciatori che rifuggono lo specchio, evitano di guardarsi per non vedere ferite, rughe, muscolo flaccido, il logorio di una carriera. Se ne infischiano del resto, preferiscono lucidare la panchina e ritirare lo stipendio, vivono da impiegati con il conto corrente degli emiri. È il bello del calcio. È il brutto di Khedira".