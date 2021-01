1









La Roma ha superato la Juventus nella corsa a Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 dei Dallas. I giallorossi hanno fatto lo scatto decisivo e secondo quanto riporta Sky Sport per lunedì prossimo è prevista la chiusura definitiva dell'affare: prestito con obbligo di riscatto per un totale di poco più di 7 milioni di euro. Juve e Benevento, che avrebbero dovuto portarlo in sinergia in Italia, beffate all'ultima curva, con un rilancio decisivo da parte dei giallorossi grazie anche agli ottimi rapporti del nuovo proprietario della Roma Friedkin con i Dallas.