Tra gli esuberi del Real di Zidane c’è anche Dani Ceballos, uno di quei giocatori pronti a fare le valigie e lasciare il Santiago Bernabéu. Il centrocampista 22enne è seguito da vicino dal Milan, Maldini e Boban sono pronti a regalare questo rinforzo a Giampaolo e il blitz a Madrid va in questa direzione.



IL RETROSCENA - Su Ceballos si era mossa due anni fa anche la Juventus: nell’estate 2017 il gioiellino della Spagna fu protagonista dell’Europeo Under 21, attirando lo sguardo dei bianconeri. Per strapparlo al Betis sarebbe bastato un investimento tutto sommato abbordabile, complice la clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Dopo i sondaggi di Paratici su Ceballos è però piombato il Real Madrid, che ha superato la concorrenza.