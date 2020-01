Un blitz in Brasile per Allan, che torna a casa per la nascita del suo terzo figlio Mateo. Il centrocampista è in rotta col Napoli e la Juve pensa a lui se dovesse partire Emre Can, intanto, però, potrebbe non giocare nel posticipo di domenica proprio contro i bianconeri. Secondo Repubblica Allan è volato a casa su autorizzazione del club.