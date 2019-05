Un altro blitz a Londra, un altro viaggio per Fabio Paratici. Il responsabile dell’area sportiva della Juventus ha come priorità il nuovo allenatore, quello che raccoglierà la difficile eredità di Massimiliano Allegri. E gli indizi portano tutti Oltremanica.



SARRI E POCHETTINO - Maurizio e Mauricio. In cima alla lista di Paratici c’è Sarri, ma intanto resiste il profilo di Pochettino. Il tecnico del Chelsea intriga la dirigenza bianconera, ha ancora due anni di contratto (come ribadito nel media day prima della finale di Europa League) ma i Blues non sembrano intenzionati a confermarlo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, lo stesso allenatore di Figline sarebbe affascinato da un’esperienza totalmente diversa, nonostante le parole al miele spese per la Premier League. Dall’altra parte, Pochettino è concentrato su un’altra finale (quella di Champions League) e ogni discorso sul suo futuro è rimandato al 2 giugno. La clausola da 30 milioni rende la pista difficile, ma non impossibile per la Juve che continua a considerarlo un serio candidato per il dopo-Allegri.



SOGNO GUARDIOLA - Ma in Inghilterra lavora anche Guardiola, che in questi giorni è stato l’assoluto protagonista di un vero e proprio tornado social. Mentre Paratici viaggiava verso Londra, il nome del tecnico catalano diventava martellante, al punto da condizionare le quotazioni delle agenzie di scommesse. Sicuramente Pep non si trovava in Italia: il tecnico del Manchester City è sempre un (anzi, il) sogno della Juventus che già negli scorsi mesi ha riavviato i contatti. Ma anche ieri sono arrivate secche smentite su un Guardiola bianconero già la prossima stagione.