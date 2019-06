Un viaggio di Paratici in Francia, un blitz nel tardo pomeriggio che ha raccolto l'ultimo sì di Adrien Rabiot. La Juve è finalmente arrivata al traguardo nella corsa al francese: stando a quanto raccontato da Sky Sport, il capo dell'area sportiva bianconera - rientrato da pochissimo in Italia - ha definito gli ultimi dettagli con il calciatore e con sua madre, nonché manager.



NIENTE UNITED - Dall'Inghilterra, in giornata, era arrivata una voce secondo cui il Manchester United si era affacciato con insistenza sul versante Rabiot. Prime informazioni prese, probabilmente vanamente: perché Adrien ha deciso. E sarà juventino dal primo giorno di luglio.