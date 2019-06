. Dopo l'annuncio ufficiale, atteso a partire da domani, sarà tempo di chiudere i primi grandi colpi di mercato. Fabio Paratici, però, è già da tempo al lavoro per concludere le più importanti trattative, così come Pavel. Come raccontato dall'edizione odierna di Tuttosport, proprio il vicepresidente del club bianconero è partito in missione a Montecarlo per parlare con il suo amico Minodi un paio di grandi affari per la Juventus.A partire da, che resta il primo obiettivo bianconero per rinforzare la difesa in ottica futura. L'Ajax è destinato a liberarlo in estate, ma non ha intenzione di fare sconti. Barcellona e Manchester United sembrano essersi defilate dopo il grande interesse iniziale, mentre ilha accelerato bruscamente nelle ultime ore. Il club francese è al momento in pole, ma. E Nedved lavora per portare De Ligt a Torino con un colpo di coda finale.Secondo Tuttosport,Economicamente entrambi gli affari sono troppo rilevanti per essere chiusi in simultanea. Da tempo Paratici ha un piano in mente per riportare il centrocampista francese a vestire la maglia bianconera, come vi abbiamo raccontato in esclusiva su ilBiancoNero.com , ma. De Ligt o Pogba: Nedved al lavoro, la Juventus è pronta a chiudere almeno un colpo da urlo.