24 ore di blitz, quanto basta per coltivare i propri affari. Mercoledì, Jorge Mendes è stato a Milano, incontrando i dirigenti di diversi club di Serie A. Compresa la Juventus, dove gioca niente di meno che Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta Tuttosport, il potente agente portoghese avrebbe avuto un colloquio con il ds Federico Cherubini, il primo dopo l’addio di Fabio Paratici, per avviare i tanti attesi discorsi per l'asso portoghese. Seppur non decisivo, il summit è servito per avere un contatto diretto “con quello che è molto di più che un agente per Ronaldo dopo i segnali indiretti e contrastanti delle ultime settimane. A Mendes, che è una sorta di fratello maggiore per il numero 7 bianconero, basta un solo squadra di Cristiano per interpretare umori e desideri”. Il futuro resta incerto, Mendes è consapevole che in pandemia sarà difficile strappare un contratto tanto vantaggioso quanto quello che percepisce alla Juve (ancora 31 milioni di euro per l’ultimo anno di contrato), senza contare le agevolazioni fiscali. Adesso CR7 penserà all’Europeo ma – si legge – la sensazione è che la sua decisione arriverà non più tardi di metà-fine luglio. Ronaldo non può essere un colpo last minute e la Juve, dal canto suo, ha la necessità di programmare l’Allegri bis con anticipo. Con o senza Ronaldo, uomo da 101 gol in 133 presenze con la maglia della Vecchia Signora.