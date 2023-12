Una settimana fa, in vista della partita contro il Monza,è stato protagonista di un viaggio improvviso in Inghilterra. Lo scopo del blitz era testare l'interesse di alcuni club della Premier League nei confronti dei giovani talenti della Juventus. Durante il viaggio, il direttore tecnico ha avuto l'opportunità di valutare l'interesse di squadre come il Newcastle e il Crystal Palace per il giovane fantasista argentino Matias Soulé. Il giocatore argentino, autore di sei gol e un assist alla corte di Eusebio Di Francesco, potrebbe essere oggetto di un'offerta irrinunciabile intorno ai 20-25 milioni di euro, bonus inclusi. In caso di tale offerta, sarebbe difficile per Giuntoli e Manna rifiutare, e la cessione di Soulé diventerebbe un sacrificio in nome del bilancio e della possibilità di rinforzare immediatamente e anche per il futuro la rosa della Juventus.