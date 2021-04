7









Mercoledì scorso, in gran segreto, John Elkann ha fatto un blitz alla Continassa. L'obiettivo, come riporta Calciomecato.com, è quello di dare sostegno alla dirigenza sempre più bersagliata dalle critiche. Per parlare di rivoluzioni e ribaltoni ci sarà tempo, ora è il momento di fare gruppo e rimanere compatti per centrare l'obiettivo Champions.



L'INCONTRO - Elkann non si è incontrato né con la squadra né ha voluto seguire l'allenamento alla Continassa. Il numero uno di Exor ha avuto un colloquio con Andrea Agnelli che sta vivendo il momento più difficile dei suoi dieci anni da presidente della Juve. I due hanno parlato del presente e del futuro del club allargando poi il discorso anche con Nedved, Paratici e Chierubini.