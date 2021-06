Quando sembrava vicino il trasferimento al Barcellona, la Juventus ha fatto un blitz per Memphis Depay che ha bloccato il suo arrivo in Spagna. A raccontarlo è il Mundo Deportivo, secondo il quale il tentativo in extremis dei bianconeri potrebbe diventare decisivo: la Juve infatti ha alzato l'offerta del Barça mettendo sul piatto 3 milioni in più all'anno. I blaugrana hanno provato la contromossa provando a offrire un anno in più di contratto.