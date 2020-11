1









Venti giorni fa, all'incirca alla metà di ottobre, la Juventus ha iniziato a fare sul serio per Rodrigo De Paul. La sua crescita è evidente, così come l'interesse. E la volontà di approfondire e monitorarne i miglioramenti guida le scelte bianconere: ecco perché un uomo del club bianconero era in tribuna per Udinese-Genoa, l'unica vittoria dei ragazzi di Gotti, con De Paul assoluto protagonista. IL PIANO - Un vero e proprio blitz, alla presenza anche dell'agente Augustin Jimenez che segue spesso il suo assistito partita dopo partita. Lo scrive calciomercato.com, che spiega: la missione è stata utile per confermare le ottime relazioni che la Juve fa da anni per De Paul, sempre più leader a Udine e pronto al grande salto. In estate il Leeds ha sfiorato il grande colpo senza convincere la famiglia Pozzo che ha sempre preteso 35/40 milioni, la Juve aveva iniziato a pensarci senza affondare il colpo. Ora l'argentino è tenuto sotto controllo, rientra in una lista di idee ma i costi rimangono impegnativi. Si vedrà più avanti, probabilmente in estate avendo già speso tanto su Chiesa nei giorni finali di ottobre. Piede pronto sull'acceleratore.