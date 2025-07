Blitz del Napoli, sfida all'Inter per Lookman

Getty Images

Il Napoli si inserisce nella corsa per Ademola Lookman, obiettivo dichiarato dell’Inter. Dopo le difficoltà incontrate per arrivare a Ndoye del Bologna, De Laurentiis ha individuato nell’esterno nigeriano dell’Atalanta il profilo ideale per completare la fascia sinistra insieme a Noa Lang. Gli azzurri hanno offerto a Lookman un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione, superiore a quello dell’Inter che propone 4 milioni annui.Nonostante l’offerta economicamente più allettante, il giocatore rimane orientato verso l’Inter, avendo già dato il proprio sì a Marotta e Ausilio. Per il momento, Lookman e il suo entourage non intendono ascoltare altre proposte. Tuttavia, nessuna delle due società ha ancora trovato l’accordo con l’Atalanta: l’Inter ha offerto 40 milioni, proposta respinta poiché i bergamaschi ne chiedono 50. Il Napoli non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma potrebbe spingersi oltre la cifra interista.

Lookman al Napoli sarebbe titolare nel tridente di Conte, affiancando Lukaku e uno tra Neres e Politano. Intanto l’Inter resta fiduciosa, convinta di avere ancora un vantaggio concreto nella trattativa. Lo riporta il Corriere dello Sport.