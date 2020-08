Nel blitz di Fabio Paratici a Londra c'è stato anche un incontro con il Wolverhampton per Raul Jimenez. L'attaccante messicano, gestito da Jorge Mendes che in casa Wolves è di casa, è uno degli obiettivi di Paratici per l'attacco del prossimo anno. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'incontro non è andato benissimo, perché la Juve ha saputo del costo astronomico dell'attaccante, che ha una valutazione decisamente troppo alta per le attuali finanze del club bianconero.