“La presidenza onoraria della Fifa? La meriterei”. Così Joseph Blatter ha dichiarato a Sport Bild. L’ex presidente Fifa ha affermato anche che le indagini relative alla gestione dei diritti televisivi del 2010 e del 2014 “fanno parte di un complotto più grande nei miei confronti”. Per quanto riguarda l’altro procedimento a suo carico, ovvero quello dei due milioni di franchi svizzeri versati nel 2011 a Platini per una consulenza prestata alla Fifa, Blatter si dice sicuro di uscirne pulito: “Cos’altro dovrebbe fare il procuratore federale svizzero? Non è nemmeno un caso penale”. Quando i sospetti saranno caduti, l’ex dirigente svizzero si aspetta di essere riammesso dalla Fifa: “Sarebbe la risposta migliore”.